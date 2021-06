Dudas, precio inasumible y expectación: la polémica que rodea al primer fármaco que puede frenar el Alzheimer

Aprobación acelerada y en contra del comité asesor

La autorización, además, se ha dado con la opinión en contra del comité independiente que asesora a la FDA. Diez de los once científicos que evaluaron el fármaco votaron en contra de aprobarlo. El voto restante se posicionó como "incierto", así que no hubo ni un solo voto a favor. “Si aprobamos algo en lo que los datos no son sólidos, corremos el riesgo de retrasar durante muchos años los tratamientos buenos y eficaces", ha declarado al New York Times Joel Perlmutter, profesor de neurología de la Universidad de Washington y miembro del comité independiente.