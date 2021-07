Estados Unidos contesta a Pfizer que en estos momentos no es necesaria una tercera dosis de su vacuna

A pesar de las declaraciones de Pfizer, otras investigaciones apuntan, sin embargo, que no será necesario un tercer refuerzo. "Realmente no hay ninguna indicación para un tercer refuerzo o una tercera dosis de una vacuna de ARNm, dadas las variantes que tenemos circulando en este momento", ha señalado Céline Gounder, especialista en enfermedades infecciosas del Bellevue Hospital Center en Nueva York, según recoge The New York Times. "De hecho, muchos de nosotros nos preguntamos si alguna vez necesitará refuerzos".