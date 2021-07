31 estudiantes españoles, confinados a la fuerza en Malta: “Estamos muy cansados, nadie nos da una solución"

“Estamos muy cansados de la situación, nadie nos da una solución”, explica con impotencia Natalia, una de las estudiantes que de momento no sabe cuando podrá volver a España. Otro de los jóvenes añade que “tenía que venir el médico hace dos días y de momento no nos han dicho nada y no sabemos si tenemos que hacernos otra PCR”, explica Laia.