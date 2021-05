Advierten del peligro de las calcomanías infantiles: pueden alterar la barrera protectora de la piel

¿Quién no ha presumido de calcomanía durante la infancia? Esos tatuajes efímeros, en forma de pegatina, que regalan en bolsas de patatas u otras golosinas. Ahora, un estudio de la Universidad de Granada, publicado en Journal of Clinical Medicine, advierte de que estos elementos, aparentemente inofensivos, pueden causar daños a la barrera epidérmica que protege a nuestra piel.

La investigación ha analizado los efectos dermatológicos de los tatuajes permanentes, realizados con agujas, y también los temporales adhesivos. La conclusión es que estos últimos son los más perjudiciales . “Los resultados muestran cómo en la piel con tatuajes adhesivos, en comparación con controles de piel no tatuada, se presentó menor temperatura, menor hidratación del estrato corneo y peor capacidad antioxidante total ”, señala José Pablo Serrano, uno de los investigadores.

Los niveles de pérdida transepidérmica de agua fueron mayores en los tatuajes adhesivos, en comparación con la piel no tatuada, lo cual puede indicar que existe cierto grado de daño en la barrera epidérmica de la piel, es decir, en aquella que funciona como defensa del órgano. Por tanto, advierten los especialistas, estas calcomanías tan populares entre los niños, deben utilizarse con precaución, sobre todo en aquellos que ya tengan cierto daño en su piel, como psoriasis o dermatitis atópica.

A diferencia de los tatuajes permanentes, los adhesivos afectan a la barrera epidérmica

Sobre los tatuajes permanentes, los investigadores apuntan al “proceso traumático de tatuado”, capaz de provocar “reacciones adversas cutáneas”. Eso sí, la piel tatuada de manera permanente no difiere significativamente de la no tatuada. “Concluimos en el trabajo que los tatuajes permanentes parecen no afectar significativamente a la función de barrera epidérmica, algo que sí hacen los adhesivos”, explica Serrano.