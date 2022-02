Porque lo que hacen estos tres economistas no es estudiar los efectos de los cierres y confinamientos, sino una revisión de estudios publicados sobre el tema. Pero no de todos.

“Ellos utilizan fuentes secundarias, no primarias, y cuando vas a analizar lo que ha salido, tiene el sesgo de los sesgos. Tiene un importante sesgo inicial, en función de los artículos que han elegido, la selección ya marca los resultados. Hay un problema de validez interna. Y el propio lenguaje hace que la valoración no sea objetiva”, explica el experto en salud pública. López Acuña lo secunda. “Han escogido los estudios que ellos han querido y han excluido los estudios que no casaban con su argumentación”.

El estudio no sólo analiza el impacto que tuvo el confinamiento de la población, sino todas las medidas gubernamentales que restringieron el movimiento de las personas (las denominadas NPI , por las siglas en inglés de “intervenciones no farmacéuticas”), como cerrar colegios y negocios, o prohibir los viajes internacionales. Y concluye que “los bloqueos” en Europa y EE.UU. solo redujeron la mortalidad por covid en un 0,2% de media. Los confinamientos y cuarentenas tampoco fueron eficaces, aseguran. Solo redujeron mortalidad por covid en un 2,9% de media.

El danés Jonas Herby, asesor en el Centro de Estudios Políticos de Copenhague, expresa ese ideal libertario en la cita que usa para describirse en Facebook: "Get the hell out of my way!".