Europa se aferra a las nuevas píldoras contra la covid-19 para afrontar la última ola de contagios

El jueves el Reino Unido aprobó el uso del molnupiravir , las píldoras desarrolladas por la farmacéutica estadounidense MSD/Merck. Horas después la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dio luz verde a los países miembros para poder hacer un uso de emergencia de este tratamiento. El primer medicamento oral contra la covid-19, pero ya no el único . Pfizer anunció el viernes el desarrollo de paxlovid , unas pastillas que, según la compañía estadounidense, son incluso más eficaces que las de MSD/Merck.

"Era lo que estábamos esperando, hemos hecho un gran esfuerzo en la prevención y la vacuna sigue siendo la herramienta más eficaz , pero estos antivirales son la segunda arma que tenemos para luchar contra la enfermedad", explica a NIUS Maricela Valerio, médico del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. "Es como la gripe, hay vacunas, pero cuando nos llega un paciente grave le damos el antiviral, pues esto sería, no exactamente igual, pero sí parecido", relata.

Por el momento, tal y como indica la experta, en los hospitales hay disponibles distintos tratamientos para luchar contra la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, medicamentos que se inyectan a pacientes graves hospitalizados. La diferencia es que las nuevas pastillas (molnupiravir y paxlovid) no se aplican por vía intravenosa, sino por vía oral, atacan directamente al virus y se recomiendan para los cinco primeros días del contagio a pacientes de riesgo, personas que puedan padecer una covid grave. Una vez haya disponibilidad, el objetivo de las farmacéuticas es que se administren a todo contagiado.

"Hasta ahora no teníamos medicamentos que actuaran directamente sobre el virus", asegura Maricela Valerio, "teníamos el remdesivir, pero solo se inyectaba a pacientes graves hospitalizados , estos fármacos se van a poder administrar a pacientes que no están ingresados, pueden ser pacientes ambulatorios, que tengan ciertos factores de riesgo como la edad, la diabetes u obesidad", explica.

Estas pastillas todavía no están disponibles en España, aunque la doctora Valerio es "optimista" y cree que en enero los hospitales ya podrán disponer de estas píldoras antivirales . "El trámite está muy avanzado, se han hecho las cosas rápido, aunque hay que tener garantías, por eso su aprobación no es inmediata". La cuestión de si este medicamento va a ser solo para uso hospitalario o si se va a poder recetar también en el propio centro de salud es una estrategia que falta por decidir y que depende de Sanidad.

En todo caso," suelen ser medicamentos de uso hospitalario ", apunta el médico Pablo Serrano, del Centro de Salud Rafael Alberti de Madrid. Los facultativos todavía no los pueden recetar porque "no aparece en el repositorio de medicamentos, ni siquiera sale en la página de la AEMPS", explica.

Pfizer todavía no ha pedido a la EMA la autorización de su pastilla (paxlovid). Un trámite que MSD/Merck comenzó para la suya (molnupiravir) el pasado mes de octubre. Tal y como aseguran a NIUS fuentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el tratamiento con molnupiravir " se ha mostrado eficaz en investigación clínica para reducir la replicación del SARS-COV-2 en personas y, por tanto, eficaz para reducir el riesgo de hospitalización y muerte". "Este medicamento se encuentra ya en evaluación para ser autorizado por parte de la EMA y si los datos presentados permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia del fármaco, es previsible que se pueda conceder la autorización en un periodo corto de tiempo ".

Mientras tanto, la EMA se muestra dispuesta a asesorar a los Estados miembros para que puedan hacer un uso de emergencia de este nuevo tratamiento , antes de que tenga la autorización para su comercialización. El Ministerio de Sanidad todavía no se ha pronunciado públicamente sobre si va a autorizar su uso de emergencia. Tampoco ha dicho si optará por una estrategia de compra centralizada tal y como se ha hecho con las vacunas.

Con el 90 por ciento de la población vacunada y una incidencia de 53 casos por 100.000 habitantes en 14 días, España no tiene la urgencia de otros países como Alemania o el Reino Unido, que el jueves registraba una incidencia de 873 casos, pero el número de contagios sigue creciendo y, tal y como ha demostrado el laboratorio británico, la vacuna por sí sola no puede derrotar al virus si no se acompaña con otras medidas.