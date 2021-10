Europa, único continente donde sube la covid pese a tener la tasa más alta de vacunación

Europa, el continente con mayor tasa de vacunación, es el único donde están subiendo de nuevo los contagios. Con el 54% de su población inmunizada contra la covid, los casos por millón de habitantes ascienden a los 250 de media en los siete últimos días, según el repositorio de la Universidad de Oxford Our World in Data.

Son cifras muy altas si las comparamos con el resto de continentes. En América del Norte, los contagios están en 150 por millón de habitantes, pero la tasa de vacunación es algo más baja, un 49%. En América del Sur no llegan a los 50 casos, mientras que solo el 47% de su población está vacunada. En Asia hay apenas 25 casos y están inmunizados el 40% de sus habitantes. Y en África, no llegan a 10 casos con solo el 5% de vacunados.

"Hay que entender que el número de contagios no está directamente relacionado con el porcentaje de población vacunada por la simple y sencilla razón de que las vacunas no son esterilizantes, es decir, no impiden el contagio, pero sí protegen contra el riesgo de hospitalización y de muerte", explica el epidomiólogo y ex directivo de la OMS, Daniel López Acuña. "Podemos tener una población ampliamente vacunada y tener un elevado número de contagios”, asegura.