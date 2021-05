Las razones que han convertido a Euskadi en la comunidad con la incidencia más alta de España

Relajación de la población

Efecto termostato

'Normativa light'

Rafael Bengoa opina que en Euskadi, el Gobierno Vasco aplica una 'normativa ‘light’, que además no se aplica. “Aunque a veces la ciudadanía vasca no tenga esa impresión, -dice- está todo prácticamente abierto". Además, considera que no se aplican bien las medidas que existen, por lo que se van creando las condiciones favorables para que suba la incidencia y se cree lo que él denomina “tormenta perfecta”.