La explosión de la primera ola

"En la primera ola, tuvimos la sorpresa médica de vivir el colapso en los hospitales, donde no se podía tratar a los pacientes, porque estaban desbordados", explica Alex Arenas, que desarrolla predicciones matemáticas de la pandemia. "Esta primera ola fue muy drástica en todos los países, básicamente, por la presión a la que se sometió al sistema sanitario. No es que no se hiciera lo que se tenía que hacer, es que no se daba más de sí: no se podía atender a tantos pacientes críticos, que llegaban además en una situación muy delicada".