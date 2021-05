Las excusas de los que celebraron el fin del estado de alarma: "La covid no sale a partir de las once de la noche"

Cientos de jóvenes se reunieron en el centro de Madrid para celebrar que acababa el estado de alarma

En la capital a policía municipal intervino en 450 aglomeraciones

Las declaraciones de algunos de estos jóvenes en el programa Cuatro al Día indigna en las redes sociales

Sucedió el sábado por la noche pero aún este lunes se sigue hablando de ello. Miles de jóvenes en la calle celebrando, alcohol mediante, el fin del estado de alarma. Concentrados en los aledaños de Malasaña, una de las zonas más emblemáticas de la capital, cantaban y bailaban sin mascarilla, y ante las preguntas del reportero una chica de melena larga y lisa, labios maquillados y sonrisa beoda explica ante la cámara que no es necesario cumplir las medidas de seguridad ya que: "El coronavirus no sale a partir de las once de la noche".

Con pañuelo en la cabeza al estilo corsario, pendientes en las orejas y ojos vidriosos, otra veinteañera preguntada sobre qué piensa su familia de que esté en la calle a estas horas responde: "A mi familia le parece bien, a mi abuela no tanto", y sonríe.

Esta y otras respuestas recogidas (la noche del sábado-madrugada del domingo) por periodista de Mediaset Alvaro Berro para el programa Cuatro al Día, han indignado a muchos usuarios de redes sociales, entre ellas a famosos youtubers como @elxocas que se mofaban de las respuestas:

Gritando "Libertad, libertad", una multitud festejaba el fin de las limitaciones en Madrid, como si no hubiera un mañana, y quizá no lo haya. Los epidemiólogos, como Daniel López Acuña advierten de que "es muy peligroso reabrir el ocio nocturno y las actividades con interacción de personas en lugares cerrados". Aunque eso no parece preocupar a las cientos de personas que saltaban cantando y bailando en Malasaña.

Si a los vecinos no les gusta que se vayan a otro barrio