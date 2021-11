La exigencia del pasaporte covid tropieza en los tribunales en pleno crecimiento de la sexta ola

España no es diferente . La altísima tasa de vacunación no ha convertido este país en una isla en Europa. Adiós a la complacencia. El crecimiento de la pandemia se acelera al mismo tiempo que la medida más importante que se contempla para atajarla –la exigencia del pasaporte covid en determinados locales- encuentra resistencias en dos tribunales superiores de justicia , los de País Vasco y Aragón .

De ahí viene el cerco a los no vacunados , incluso en un país como España donde ya se han puesto las dos dosis el 89% de la población que debía vacunarse. La cifra excluye, por ahora, los menores de 12 años mientras no se apruebe la vacuna para ellos.

Precisamente por ahí viene, y no es la primera vez, la cuestión que ha planteado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón : la posible inconstitucionalidad de la medida que aprobó el Gobierno central para que sean los jueces quienes autoricen las medidas restrictivas en vez de ser simplemente revisores de esas decisiones. No obstante, en su providencia, los jueces de Aragón explican que “no se trata de generar una situación de bloqueo”, la administración autonómica puede tomar las medidas que estime oportunas.

Entre otros argumentos, los jueces consideran que la medida no cumple el principio de proporcionalidad porque se aplicaría a toda la comunidad autónoma sin distinción de su incidencia; que no se explica cómo afectaría a la ocupación hospitalaria; que el elevadísimo porcentaje de vacunados –un 90% en el País Vasco- “opera en contra de la medida cuya autorización se pretende”; que hay “incongruencias”, como no exigir el pasaporte a los trabajadores de esos locales y sí a los clientes y que el ejecutivo vasco no justifica por qué es la medida menos restrictiva para evitar el daño.