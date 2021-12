El éxito de la vacunación en España se traslada a la de los niños con una "extraordinaria respuesta"

"¿Ya?", "No ha dolido nada" o "Casi nada". "Es como un pellizco", "Me he mareado un poco, aunque ya se me ha pasado", "Venía con mucho miedo, pero la próxima vez ya sé que no es nada". Estas son algunas de las respuestas dadas por los primeros niños de entre 5 y 11 años vacunados en España contra la covid-19. Una vacuna que se ha demostrado segura y eficaz para luchar contra la enfermedad, también en los más pequeños.