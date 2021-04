El peligro de las colas en Semana Santa, según los expertos: “En 10 días, tendremos un repunte de contagios”

El Sindicato Médico de Málaga también lamenta este tipo de eventos. “No se entiende. Tenemos todo el año para ir a la iglesia a ver las imágenes”, insiste su presidente, Antonio Martín, que está convencido de que esta “pseudo Semana Santa” será el inicio de la cuarta ola . “Todavía no nos hemos recuperado de la tercera y ya empezamos a ver otro repunte. “ Asumir este tipo de riesgos supone más enfermos, más ingresos y más muertes ”, dice tajante este profesional, para el que la única solución es evitar todo tipo de aglomeraciones.

La microbióloga Mar Casal reconoce su inquietud ante estas imágenes. “Ya no solo me preocupan las colas en el exterior, también la aglomeración dentro”, señala a NIUS y se pregunta: “¿Están los templos habilitados para que haya buena ventilación y no se queden acumuladas las partículas?”. En este sentido, la experta recuerda que el control sobre el buen uso de la mascarilla es muy relativo. “No se puede vigilar quien lleva la correcta, o si tiene el filtro, o si está bien colocada o tiene ya más horas de uso de las recomendadas”, advierte.