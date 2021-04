Expertos piden cambiar el tratamiento de los abortos: “No basta con decir a la mujer que lo intente de nuevo"

La revista médica The Lancet ha publicado un informe especial con una serie de artículos que abordan l a atención que reciben las mujeres durante el proceso de aborto y después de abortar. Una treintena de expertos valoran que es necesario mejorar el diagnóstico y los tratamientos en todo el mundo para prevenir estos episodios, adaptarse a las necesidades de las pacientes y prestar mayor atención a la necesidad de atención psicológica. Consideran que la falta de avances de la investigación en este terreno no es admisible.

“Algunas mujeres no reciben una explicación de su aborto y el único consejo que les dan es que lo intenten otra vez. Esto no es suficiente ”, afirma una de las autoras, Siobhan Quenby, de la Universidad de Warwick.

The Lancet valora en un editorial que acompaña a los artículos que “durante demasiado tiempo el aborto ha sido minimizado o ignorado. La falta de progresos médicos debería ser alarmante. En lugar de eso, lo que hay es una aceptación general. No se pueden evitar todos los abortos, pero la idea de que debe gestionarse con la mínima intervención clínica es ideológica, no científica. La era de decir simplemente a las mujeres que lo intenten de nuevo se acabó”.