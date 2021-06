Los dermatólogos piden usar protector solar bajo las mascarillas: "Los rayos de sol pueden traspasarla"

Este especialista recuerda que la mascarilla cubre solo una parte del rostro y que llevarla no implica que la radiación solar no penetre, a través de ella. “Va a depender mucho del tipo de mascarilla. Suele ir en consonancia con la capacidad de filtrado. De forma que las FPP2, por ejemplo, dejan pasar muy poco pero las que son de tejidos menos opacos o colores claros son menos eficaces y los rayos pueden llegar a nuestra piel. Ocurre lo mismo que con la ropa con la que nos cubrimos”, apunta. Por su parte el dermatólogo Miguel Ángel Muñoz puntualiza que “depende de la calidad de las capas de la mascarilla”. Por eso, desaconseja las quirúrgicas .

Añade este especialista que la zona del rostro que queda descubierta por la mascarilla es de las más sensibles. “ Es justo el contorno de ojos que hay que proteger, especialmente del sol ”, incide. Recuerda también que, al llevar la mitad de la cara cubierta durante meses, no permitimos que los primeros rayos de sol hagan que nuestra piel realice el proceso de fotoadaptación. “Es lo que conocemos como bronceado. Nuestra piel, poco a poco, produce melanina como mecanismo de defensa y nos protege del sol. ”, señala.

De esta forma, el uso continuado de mascarilla, desde hace meses, hace que esa parte de nuestro rostro esté más sensible y, por tanto, sea más propensa a sufrir quemaduras por exposición solar. Muñoz recomienda que, a pesar de la falsa sensación de seguridad que da el llevar la mascarilla, se aplique la protección por todo el rostro antes de la exposición al sol . “De lo contrario, al quitártela vas a estar desprotegido y, probablemente, no te acuerdes de aplicarte la crema”, señala.

Los expertos reconocen que el uso de mascarilla y el roce con la piel ha fomentado la aparición de diversas patologías, como acné, dermatitis seborreica o rosacea. Trastornos que con el calor, el sudor y la aplicación de cremas, cosmético o fotoprotectores van empeorar. “Sobre todo, si no hacemos un uso adecuado de la mascarilla y no la renovamos correctamente”, insiste Martínez Pilar. En cualquier caso, coinciden los expertos, el protegernos de la covid tiene que anteponerse a todo esto. De forma que la consigna es clara: “Mascarilla y fotoprotector”, dicen. Eso sí, recomiendan aquellos que no llevan aceites para evitar que se obstruyan los poros y que sean hipoalergénicos.