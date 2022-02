De la vacunación masiva, a la personalizada: expertos piden a Sanidad un cambio de rumbo

Es hora de administrar las dosis de recuerdo según el grado de inmunidad, indican los expertos consultados

Se están viviendo situaciones en las que "el beneficio administrativo está por encima del beneficio de la salud", se lamenta José Gómez Rial

Existen test para determinar la inmunidad y, en base a ello, optar por administrar una inyección extra de la vacuna contra la covid-19

Cada vez son más las voces científicas que piden una revisión de las políticas "indiscriminadas" de vacunación con dosis de recuerdo. Las dosis extra contra la covid-19, consideran, no son necesarias para todo el mundo, aunque en España están indicadas a partir de los 18 años. De hecho, más del 75% de la población mayor de cuarenta años tiene ya una tercera dosis y está aprobada una cuarta para personas inmunodeprimidas.

Pasada la primera fase de emergencia mundial en la que era necesario vacunar "de una forma rápida, estamos en un momento en que ya podemos intentar buscar estrategias de optimización", asegura la inmunóloga Yvelise Barrios en su cuenta de Twitter.

Coincide con la doctora Barrios otros inmunólogos como Alfredo Corell o José Gómez Rial. Al principio de la pandemia, explica el doctor Gómez Rial a NIUS, no había tiempo y había que vacunar, pero "yo creo que ahora ya tenemos que pasar a una estrategia de vacunación personalizada para cada individuo, ya no es una cuestión global de Salud Pública, sino del propio médico; las personas sanas no necesitan ninguna dosis adicional porque no tienen ningún problema en su sistema inmunitario".

El riesgo-beneficio y la calculadora australiana

El inmunólogo del Hospital Clínico Santiago de Compostela no duda del papel determinante que las vacunas han tenido en esta pandemia. "A estas alturas no querer ver su efectividad es obviar la realidad, pero nosotros abogamos por un uso racional de las mismas", indica. Porque, argumenta, "los que llevamos muchos años trabajando en esto sabemos que la relación riesgo-beneficio hay que tenerla muy en cuenta y ahora mismo no se está haciendo, se está apostando por un uso indiscriminado de la vacunación, saltándonos el riesgo que tiene y el beneficio que aporta".

Por ello, el inmunólogo destaca las políticas de vacunación que hacen países como Australia que ha implementado una "calculadora de riesgo de covid". Un programa para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre los riesgos y los beneficios de las vacunas según su edad, su estado vacunal y la situación epidemiológica de su lugar de residencia.

Un terreno "sin explorar"

Las vacunas al final son medicamentos y ha llegado el momento de valorar si es necesario esa dosis de recuerdo, insiste Gómez Rial. "No podemos estar cada seis meses revacunando, por el gasto y porque, si administramos una cuarta dosis que no está probada en los ensayos, nos estaríamos adentrando en terrenos sin explorar, y ahí hay que valorar muy bien el riesgo y el beneficio".

Con la repetición de dosis en gente joven y sana de la misma vacuna se entra, asegura el inmunólogo en un terreno desconocido. "Si seguimos por este camino de dosis de recuerdo cada poco tiempo, podemos enfrentarnos a fenómenos autoinmunitarios de desequilibrios de la respuesta inmunitaria, estamos abusando claramente de las vacunas".

Evitar el desgaste de la confianza en las vacunas

Otro de los miedos de los inmunólogos es que se provoque una fatiga vacunal "por exceso, por agotamiento", indica a NIUS José Gómez Rial. Que pase como con las mascarillas en el exterior que "todo el mundo sabe que no sirven, entonces ¿por qué las imponen?", se pregunta. Con las vacunas "pasa lo mismo, solo hay que inocular las dosis que estén indicadas, no vale decir que es porque lo exige Europa, para obtener el pasaporte covid o porque nos sobran, eso puede producir un desgaste de la confianza en las vacunas tremendo", insiste.

Según el inmunólogo, para algunas personas el "único beneficio de la tercera dosis es el beneficio administrativo del pasaporte europeo". "Hemos llegado a un punto en el que el beneficio administrativo está por encima del beneficio de la salud, yo esto no lo había visto en mi vida y esto mismo que estamos diciendo inmunólogos en España, también los están diciendo en otros países europeos; si España levantara la voz en contra de la dosis de refuerzo para obtener el pasaporte covid, muchos irían detrás".

Entonces, ¿quién debería recibir las dosis de refuerzo?

Por ejemplo, explica el doctor Gómez Rial, las personas sanas con las dos vacunas y un contagio previo o posterior a la vacunación no deberían necesitar una tercera dosis. El experto considera que ha llegado el momento de dejar atrás una vacunación indiscriminada y pasar a una estrategia individualizada en la que se analice la situación inmunológica tanto a nivel de anticuerpos como a nivel celular para hacer un uso racional de esas dosis de recuerdo. Para ello, apunta, son necesarias herramientas de medición y, en función del resultado, tomar decisiones.

Y estas herramientas existen. Son los test que permiten medir la inmunidad celular frente al SARS-CoV-2 como se mide con otros patógenos. Pruebas, todas ellas, explica el doctor Gómez Rial, que se basan en el mismo mecanismo: enfrentan las células T, "las directoras de orquesta del sistema inmune", a una parte del virus, y según cómo reaccione determina si esa personas tiene protección o no.

Los diferentes tipos de test para medir la inmunidad celular

Tal y como detalla el experto en su cuenta de Twitter, existen distintos tipos de pruebas para medir la inmunidad celular en el mercado:

La española CoviDCELL, un test de hipersensibilidad retardada que consiste en aplicar el antígeno bajo la piel del paciente y medir la reacción de las células inmunitarias entre las 24-72.

que consiste en aplicar el antígeno bajo la piel del paciente y medir la reacción de las células inmunitarias entre las 24-72. Test de laboratorios que utilizan la citometría de flujo para medir la inmunidad celular. Se incuba la sangre del paciente durante unas horas con las proteínas del virus y se mide el porcentaje de células que se han activado a través de marcadores específicos.

para medir la inmunidad celular. Se incuba la sangre del paciente durante unas horas con las proteínas del virus y se mide el porcentaje de células que se han activado a través de marcadores específicos. Método IGRA , utilizado en el diagnóstico de la tuberculosis. La sangre del paciente se mete en unos tubos que contienen diferentes antígenos del virus y tras 24 horas se mide la concentración de una citocina, una pequeña proteína encargada de alertar al sistema inmunitario para que cumpla con su función.

, utilizado en el diagnóstico de la tuberculosis. La sangre del paciente se mete en unos tubos que contienen diferentes antígenos del virus y tras 24 horas se mide la concentración de una citocina, una pequeña proteína encargada de alertar al sistema inmunitario para que cumpla con su función. El Interferon-gamma , a través de métodos ELISA, que indica activación de las células T. A mayor producción de esta citocina, mayor número de células T que se han activado en respuesta a las proteínas del virus.

, a través de métodos ELISA, que indica activación de las células T. A mayor producción de esta citocina, mayor número de células T que se han activado en respuesta a las proteínas del virus. El T-SPOT que mide la citocina producida por las células T en discos de papel donde por cada célula que ha reaccionado se ve un punto oscuro.

que mide la citocina producida por las células T en discos de papel donde por cada célula que ha reaccionado se ve un punto oscuro. Test de NGS , pruebas de tecnología más compleja que emplean la ultrasecuenciación de última generación, para "leer" en el ADN de las células T si han generado memoria frente al virus y frente a qué partes del virus lo han hecho.

Incluir los test de inmunidad celular en la sanidad pública

Test celulares que, en todo caso, el inmunólogo no considera que sean para toda la población, ya que "en gente joven y sana no hay que medir nada, no necesita ninguna dosis de recuerdo, más", asegura. Estas pruebas de inmunidad pueden servir, según el experto, para grupos concretos, vulnerables, para pacientes inmunodeprimidos; para saber si una persona de riesgo necesita o no una cuarta dosis.