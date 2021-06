Expertos anticipan el adiós del gel hidroalcohólico: "Irá desapareciendo sin temor a una subida de casos"

La mascarilla en exteriores tiene los días contados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo día 26 no será obligatoria al aire libre. Pero, ¿qué pasa con el gel hidroalcohólico? Desde el principio de la pandemia, las autoridades sanitarias recomendaron limpiarse las manos con agua y jabón, y si no se disponía de ello, sustituirlo por esta opción para prevenir el contagio.

Ya han pasado muchos meses desde el inicio de la pandemia y ahora el avance de la vacunación es una realidad. Los expertos aseguran que podría empezar a dejar de usarse la solución alcohólica sin temor a un incremento de casos. Diferentes estudios advierten que el contagio por superficies es muy bajo. "Se está gastando una gran cantidad de tiempo y dinero en abordar un problema que no existe" , aseguran científicos estadounidense en un artículo publicado en The Washington Post. Lo importan, señalan, es vigilar la limpieza del aire compartido , pero no de las superficies compartidas.

Mejor agua y jabón

"Usar estos geles cuando las manos no están muy limpias no sirve de mucho y no protege lo que debería. Por eso, su uso puede ir dasapareciendo sin riesgo a que vuelva una alta incidencia de casos", explica el experto. "Antes no sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia pero ahora sabemos que la limpieza de manos es buena, pero lo fundamental para evitar el contagio es la mascarilla, la ventilación y la distancia social, sobre todo en espacios cerrados".