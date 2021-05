Expertos en Salud Pública piden recuperar el toque de queda "para no poner en riesgo el verano"

El Gobierno sigue defendiendo que no es necesario volver al estado de alarma y que las comunidades autónomas tienen los mecanismos necesarios para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, un mecanismo fundamental está encontrando problemas de viabilidad sin el estado de alarma: el toque de queda. El caos jurídico y el ruido político dificultan valorar en qué medida hay alternativa , en términos estrictos de salud pública. Sobre todo ante la urgencia que supone la alta probabilidad de que se repitan escenas de riesgo de contagio como las del último fin de semana.

Los tribunales han mostrado un criterio dispar. Si el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha denegado el toque de queda al considerar que "no supera el canon de necesidad y proporcionalidad", en Galicia los jueces sí lo han aceptado. Baleares y Comunidad Valenciana tienen autorizado el toque de queda, País Vasco o Canarias lo han visto rechazado. ¿Es imprescindible el toque de queda para controlar la pandemia?

"El toque de queda era una medida eficaz"

Alberto Manuel Torres Campero, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva (SEMPSPH), asegura que "evidentemente seguimos en una situación complicada con niveles de trasmisión no aceptables y con una incidencia todavía alta ". Por eso, cree que "hemos sido demasiado rápidos en tomar algunas decisiones. ¿Por qué cambiar lo que estaba funcionando?", se pregunta Torres.

La curva de incidencia en España sigue su descenso y ronda los 180 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. No obstante, la situación en los hospitales continúa en un nivel de riesgo elevado, con una alta ocupación de las UCI por pacientes COVID.

"No se ha ido en la buena dirección. Reino Unido acaba de sacar la lista de países donde sus ciudadanos podrán viajar este verano y España no está en ellos. Eso nos hace mucho daño. Portugal, si está en la lista porque ha hecho los deberes. Estamos poniendo en riesgo el verano, porque esta situación puede cambiar perfectamente . Lo lógico sería que hubiéramos continuado en una situación de contención, un par de meses más", aclara Torres.

Además, cree que otras medidas que sustituyan al toque de queda no tienen sentido. "Cerrar los bares a las doce de la noche y aumentar el número de policías para evitar fiestas y botellones en las calles, no creo que sea tan efectivo, además de carísimo. La población que sale de noche son los ciudadanos que todavía no están vacunados. Y esto se va a notar en unos días en los hospitales", advierte.