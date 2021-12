Las explicaciones de los 'antivacunas' que se inmunizan ahora: "Es que voy a ver a mis abuelos"

La proximidad de las fiestas navideñas, la nueva variante del virus o las restricciones a los no vacunados son algunas de las razones que esgrimen los que han decidido inocularse la dosis ahora

Aún así, en España quedan 3.762.899 personas sin vacunar

"Yo lo he hecho en contra de mi voluntad, que conste", decía uno de los jóvenes que este jueves se ha vacunado

Con la nueva variante ómicron dentro de nuestras fronteras, con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina y con la tendencia a aislar a los no vacunados que se impone en Europa algunas de las personas que se resistían a vacunarse en nuestro país están cambiando de opinión o como ellos mismos aseguran, "cediendo a las presiones", y finalmente están optando por ser inmunizados.

"En España aún no te obligan legalmente a vacunarte pero es como si te estuvieran obligando, porque como van a empezar a pedir pasaporte covid para todo...", se queja un joven antivacunas que este jueves acudía a ponerse la primera dosis en un centro de vacunación de Sevilla. "Yo lo he hecho porque están cortando mi libertad de movimientos, pero que conste que lo he hecho en contra de mi voluntad", decía.

La mayor parte de los jóvenes que, como él hasta ahora, deciden no vacunarse lo hacen por la percepción de poco riesgo que la enfermedad puede suponer en esa franja de edad. Algunos, por los comentarios en redes sociales "sobre muertes por efectos secundarios de la vacuna", reconocen.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, solo el 2% de la población mayor de edad asegura que no se va a vacunar. Entre los que no lo han hecho todavía, un 34,6% indica que no lo hará. Los principales motivos que explican en respuesta espontánea para no recibir el pinchazo son dos: no se fían de estas vacunas o tienen miedo a que tengan riesgos para la salud o efectos secundarios.

"Yo no quería vacunarme, pero como ahora voy a ver a mis abuelos en las Navidades no quiero que se contagien", espeta otro joven. "La presión familiar, que quieren que me vacune por si me pasa algo", apostilla un tercero.

En estos momentos aún hay 3.762.899 personas sin vacunar en España (sin contar a los menores de 12 años). Casi cuatro millones que tienen más poder contagiador y de ser contagiados que el resto. 1 de cada 6 personas a nivel nacional, 1 de cada 5 en algunas comunidades autónomas, como en Cataluña.

"De mi grupo de la Universidad yo soy el único que quedaba por vacunar. Me había hecho el remolón, pero la llegada de esta nueva variante me ha asustado", apunta como motivo otro de los jóvenes que este jueves se decidía a vacunarse. "También que vienen las fiestas y quiero estar tranquilo y que mi familia lo esté", arguye.