Falta de médicos y enfado en los centros de salud de Madrid ante el aumento de las consultas presenciales

Para el doctor Manuel Frías, del centro de salud Comillas en Carabanchel, "hay mala información a la población. Se ha dado a entender que los centros están cerrados. La Gerencia dice que aumenta la sobrecarga en los hospitales porque no queremos ver a los pacientes, no es cierto. Siempre hemos estado abiertos y en ningún momento se ha negado atención a nadie".

" Mi primer hueco presencial es para el 6 de julio y el 8 de julio en cita telefónica . La gente está cabreada. Muchos llegan al mostrador diciendo que es urgente y, una vez dentro de la consulta, en la mayoría de casos no es tan grave: recetas caducadas, dolores de hace meses, la baja. Estamos saturados, quemados", explica.

"La gente está crispada, con una agresividad importante, cansados de no haber podido ir al centro. Vino un paciente con ocho motivos de consulta porque llevaba un año sin venir", según esta doctora.

La médico Raquel Collados, de un centro de Fuenlabrada, cuenta que "empiezas con 40 citados y terminas con 55, porque todo el que llega enfadado al mostrador porque no le cogen el teléfono acaba dentro de la consulta ".

"El paciente no entiende por qué no puede ver al médico antes de 15 días. Hemos pasado de héroes a villanos muy rápido", comenta esta profesional, para la que "tener al paciente enfrentado a ti, y que tus jefes no te defiendan, es muy duro", ya que "además del agobio por dejar cada día cosas sin hacer, tienes sensación de abandono".