La familia de Sara Gómez pide justicia y un cambio legislativo tras su muerte a causa de una liposucción

"Mi padre, yo, nuestro abogado, le hemos dicho al cirujano que lo perdonamos , que no vamos a vivir con rencor, que nos negamos a eso. Se nos pregunta constantemente cómo es posible que tengamos un mensaje tan pacífico ante una injusticia tan grave y tan grande, que ante tal desgracia actuemos de esta manera, y es porque confiamos y creemos en un dios que aunque ha llamado pronto a Sara nos da aliento, paz y fuerza para seguir adelante y va a hacer justicia allí y aquí", ha relatado a los presentes con un megáfono.

"Ver aquí a nuestro pueblo, a representantes de instituciones -el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, entre ellos-, a personas que ni siquiera conocían a Sara, es una muestra de que la sociedad está viva y no quiere que se repita la historia. Nosotros los ciudadanos somos la voz del pueblo, de Sara, que exige que no vuelva a haber más casos como el suyo", ha señalado.

"No nos podemos permitir no hacer nada. Esta vez ha sido Sara, pero mañana podría ser cualquiera y sé que podré decirle a mi hijo que su madre no cayó en el olvido y que gracias a nuestros vecinos, amigos y personas de todas partes del mundo decir Sara será ponerle fecha al comienzo de un cambio legislativo que evita muertes y protege la vida", ha afirmado.