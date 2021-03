Federico Martinón, asesor de vacunas de la OMS: "No hay razones para parar la vacunación con AstraZeneca"

Este investigador y médico en el Hospital Clínico de Santiago asegura que no existen razones objetivas para paralizar la vacunación con las dosis de AstraZeneca

Para Federico Martinón-Torres, jefe de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago y coordinador del Centro de la OMS en Seguridad Vacunal, no hay motivos para establecer una relación causal entre la vacuna de AstraZeneca y los episodios trombóticos que han sido detectados en otros países.

Por eso, este investigador y especialista en vacunas pide calma. Asegura que la Agencia Europea del Medicamento tiene datos que avalan la decisión de no suspender la vacunación y anima a la población a que se siga vacunando.

P: Dinamarca, Noruega e Islandia son algunos de los países que han suspendido la vacunación con AstraZeneca… ¿Cree que hay motivos para la alarma?

R: Para mí, no. Es normal que durante una campaña de vacunación masiva surjan alertas. Esto demuestra que el sistema de farmacovigilancia funciona y que las vacunas están siendo vigiladas. Lo que está pasando ahora es que alguna agencia nacional a raíz de unos casos, en concreto Austria a partir de un fenómeno tromboembólico que coincidió temporalmente con la vacunación de AstraZeneca; y Dinamarca, que también detectó dos casos similares, han suspendido la vacunación hasta saber si hay una relación causal entre ese hecho y la vacuna. Y luego, otras agencias han copiado lo que han hecho estos dos países. Cada país tiene la potestad de tomar sus propias decisiones y autonomía para hacerlo. Yo no conozco toda la información en detalle que manejan esos países para tomar esas decisiones. Lo que sí sé es que ninguna agencia supranacional, y la que nos aplica es la Agencia Europea del Medicamento o la Organización Mundial de la Salud, ha establecido ninguna condición de utilización, ni tampoco ninguna alerta específica por el hecho de que hayan aparecido estos casos porque no hay razones objetivas para hacerlo.

P: ¿A qué se refiere?

R: La Agencia Europea del Medicamento ha comunicado ya preliminarmente el análisis de todos los casos en más de cinco millones de personas vacunadas en Europa. De esos casos, se han detectado 30 casos de este fenómeno tromboembólico. Estos son los mismos casos que habría si esos cinco millones de personas no se hubiesen vacunado. Por lo tanto, no hay un motivo de alerta para pensar, primero, que este evento tenga relación con la vacuna o, segundo, que hayan podido aumentar estos casos como consecuencia de la vacunación. Por eso, insisto, a día de hoy las agencias supranacionales, tanto la OMS como la Agencia Europea del Medicamento, no han establecido ninguna alerta especial y creo que en este momento debemos continuar como la Agencia Española del Medicamento dice y aquellos que tengan la suerte de ser vacunados en estos días que lo hagan con toda la tranquilidad. No obstante se sigue investigando, se sigue analizando y se hará una especial vigilancia a este posible efecto.

P: Hay otros países como Austria e Italia que han suspendido la distribución y administración de manera preventiva solo de un lote concreto, el ABV5300. En España, también se han sumado regiones como Castilla León y Andalucía, ¿le parece esta una medida prudente?

R: Probablemente, por lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, esa sea una medida excesivamente protectora y a su vez pueda generar desconfianza en la vacunación. Insisto, muchas veces, en el caso individual que se analiza es muy difícil discernir si hay una relación más allá de lo temporal con la vacuna, lo que obliga a hacer investigaciones para analizar el global de los casos. Pero eso no quiere decir que aunque parezca obvia esa relación en el tiempo exista una relación de causa, que la vacuna haya precipitado esa situación. Y los datos en el conjunto de Europa nos dicen que el número de casos de tromboembolia que se han dado es el mismo que si esas personas no se hubiesen vacunado.

P: La Ministra de Sanidad ha dicho esta mañana que las dosis de ese lote ya se han administrado en España. ¿Le consta si se ha producido algún caso de reacción adversa grave en nuestro país?

R: No tengo acceso a toda la información del sistema de vigilancia español, pero evidentemente si hubiese habido algún caso las autoridades españolas lo hubiesen notificado. En este momento, la Agencia Española está publicando informes de farmacovigilancia periódicos de la utilización de vacunas en nuestro país y, con la alerta que se ha generado en los medios de comunicación a raíz de estas cancelaciones, si hubiese motivos objetivos para preocuparse por ello ya lo habrían notificado o tomado medidas y, de momento, se ha reafirmado, al igual que la Agencia Europea del Medicamento, en que no hay que tomar ninguna medida especial.

P: ¿Cree que es seguro, por lo tanto, vacunarse?

R: Se han administrado en el mundo más de 350 millones de dosis de vacunas sin que hasta la fecha haya habido un problema de seguridad importante, más allá de lo que ya se había observado en el desarrollo clínico de las vacunas, lo cual es una buenísima noticia. Es normal que de vez en cuando aparezcan alertas como esta en un país o en una región cuando se produzca un caso de enfermedad grave y encienda las alarmas, para eso está la farmacovigilancia. A veces es muy obvio establecer que no hay ninguna relación entre lo que uno observa y la vacunación y otras veces se requiere de más investigaciones en ese proceso de causalidad. En ese proceso hay países más conservadores o sobreprotectores y es imposible de predecir qué decisiones van a tomar esas autoridades. Pero lo que está claro es que las agencias que lo regulan, la Agencia Europea o la OMS, no han establecido ninguna modificación o recomendación y se está vacunando normalmente en todo el mundo, incluso con este mismo lote que algunos países preventivamente lo han retirado o lo han pausado. No hay razones objetivas para pausar la vacunación ni para tener miedo a vacunarse.

P: ¿Cree que los anuncios de estos gobiernos pueden provocar que gente que sí estaba dispuesta a vacunarse ahora la rechace?

R: Sí, por supuesto. Parte de lo que estamos viendo en esta pandemia es la ‘infodemia’ y esto nos lleva a una información que a veces es difícil de procesar, incluso para expertos, y que eso no facilita nuestra toma de decisiones. Y yo lo entiendo: si un país completo deja de vacunar no acierta y si yo sigo vacunando estoy acertando, o viceversa. Yo creo que hay que confiar en las autoridades sanitarias, en nuestro país han validado nacionalmente que se puede seguir vacunando, la Agencia Europea ha revisado los datos y han dicho que no hay motivo de alerta, que no quiere decir que vayan abandonar el caso, van a seguir vigilando. A partir de este momento los efectos tronboembólicos serán efectos de especial interés y se vigilarán específicamente.

P: ¿Podemos decir que es tan segura como el resto de Pfizer o de Moderna?

R: Sí, con los datos que tenemos no podemos establecer diferencias entre las tres vacunas que tenemos disponibles, más allá de que las que marcan la ficha técnica como, por ejemplo, la pauta concreta o el límite de edad en el que se puede utilizar. En términos de seguridad y de eficacia, las tres vacunas son comparables. Sabemos que en estas tres vacunas contra la covid los efectos locales son más intensos que en otras con las que estamos más familiarizados, como es el caso de la de la gripe o el neumococo. Pero esos efectos son igual de transitorios, benignos y autolimitados. También sabemos que, dentro de esas vacunas contra la covid, esos efectos transitorios y molestos son más frecuentes en la gente más joven. Estamos utilizando solo una de las vacunas para ese sector de la población, mientras que las otras en gente más mayor. Eso es lo que agudiza las diferencias que observamos entre las vacunas.

P: ¿Hay algún plan común establecido por las autoridades sanitarias en el caso de que un lote sea defectuoso?