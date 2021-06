Tener la mascarilla a mano será obligatorio en Galicia: "O mascarilla o distancia"

Esta es la propuesta que Galicia defenderá en el Consejo Interterritorial de Salud. Que se retire la obligatoriedad de mascarilla en exteriores y solo haya que usarla cuando no se pueda mantener la distancia de metro y medio. Ha advertido que en las terrazas habrá que mantenerlas salvo en el momento de consumir, ya que quienes comparten mesa no cumplen la distancia de seguridad. No será obligatoria en el caso de convivientes, que obviamente podrán ir sin mascarilla y sin distancia.