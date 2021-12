Simón explica su 'desaparición' pública: "Hago lo que me dicen y me permite trabajar más y mejor"

"Yo nunca he decidido si salgo o no a informar. Son estrategias que tienen que plantear los expertos de comunicación del Ministerio y yo estoy a su disposición. Yo, si os digo la verdad, el no tener que comunicar me permite trabajar más y mejor", ha dicho Simón. Aunque no descarta una posible vuelta: "Si en un momento se decide que vuelva a comunicar, lo haré".