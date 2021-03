Fernando Simón quiere que "se olviden" de él cuando pase la pandemia

Al controvertido Simón le gustaría que permaneciese una cosa: "que los medios hablen de Salud Pública". Considera que ha calado la idea clave de que "el objetivo es que nuestra población viva sana, no que se enferme para curarla", ha dicho.

Cuidado con la Semana Santa

"El riesgo de colapso de las UCI es mayor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso", ha avisado Simón, al tiempo que se ha mostrado convencido de que la gente responderá a las limitaciones por la covid . "El impacto de la Semana Santa, probablemente, puede que sea menor. No lo puede descartar", ha dicho.

En este sentido, Simón ha reconocido que la mayor parte de la población "cumple muy bien" con las restricciones. "El problema es cuando los que no cumplen, no quieren o no pueden, se exponen a riesgo de infección mayor porque luego son los que van ser transmisores", ha apuntado.