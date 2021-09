Reaparece Fernado Simón tras un verano sin hablar: "Ojalá en breve pueda mantenerme fuera de los focos"

La última vez que se le vio fue en unos premios en Aragón, su comunidad de origen. Hay quien especula con que hay fricciones con el nuevo equipo del ministerio de Sanidad tras la toma de posesión de Carolina Darias. O que está preparando la creación de la Agencia de Salud Pública -comprometida por el gobierno desde 2011- que él mismo va a dirigir. Pero él contesta a todo que no, que no sabe, y que quiere dejar de tener tanta repercusión mediática.

Su conferencia se llena, y muchos congresistas se quedan fuera, siguiendo la sesión por unas pantallas en salas anejas. Él y expertos de Portugal e Indonesia abordan lo inesperado de esta pandemia, los errores en las predicciones, lo que se creía que iba a ser y luego no fue. Tras el análisis de datos, su reflexión: "Una pandemia no se acaba hasta que no estemos todos vacunados, aunque la evolución es buena. Podrá haber sexta, séptima y octava o novena ola, pero serán diferentes". Es decir, que ya queda menos. De pandemia y de Fernando Simón en los medios, hasta que le nombren director de la Agencia de Salud Pública... o no, que él ni confirma ni desmiente.