Simón rectifica y pide evitar manifestaciones que no permitan distancia de seguridad: "Me había expresado mal"

Fernando Simón ha matizado sus declaraciones. Si el viernes aseguraba que "No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa transportado por muchas personas que en u na manifestación de 500 donde se pueden mantener las distancia s", este lunes ha aclarado que hay que evitar cualquier situación, como manifestaciones o la festividad de Semana Santa.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha rectificado así lo que dijo para recalcar que es necesario evitar "cualquier situación que no permita garantizar las condiciones de seguridad" para evitar la transmisión de la Covid-19.

"Ese era el sentido de mis palabras y quería aclararlo. Me llamó la atención lo mal que me había expresado", ha rectificado este lunes Simón, en referencia a sus palabras del pasado jueves en las que no se oponía a manifestaciones por el 8M "si se toman medidas de precaución". "Lo siento", ha añadido.