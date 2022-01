La FFP3 está contraindicada para ómicron: "Es rígida, cara y con ella cuesta respirar"

Los expertos aseguran que este tipo de mascarillas no se ajustan bien a la cara

Después de casi dos años de pandemia hemos aprendido que además de la vacuna, la distancia social y el uso correcto de la mascarilla son elementos imprescindibles para frenar el virus.

Ahora, con el tsunami de contagios impulsado por ómicron las mascarillas han vuelto a ser obligatorias en la calle. Pero existe el temor y la duda de si todos los tapabocas sirven, de si todos son efectivos ante la enorme capacidad contagiosa de esta nueva variante.

¿Cuál debemos llevar, quirúrgica, FFP2 o mejor FFP3, que tiene un nivel más alto de protección?. En NIUS hemos consultado a varios expertos que nos aclaran esta cuestión. Todos han coincido en rechazar el uso de la FFP3 para la población general.

"No se debe usar FFP3"

"La FFP3 no está recomendada por dos razones: primero porque la mayoría llevan válvula y las válvulas no son convenientes porque se podría expulsar el virus a a través de ellos. Y segundo, porque las que no tienen válvula son muy rígidas y no se ajustan bien a la cara", explica Àlex Arenas, físico experto en evolución de pandemias.

"Además son muy caras y con ellas cuesta respirar", apunta el epidemiólogo Juan Martínez. "Es cierto que tienen una eficacia muy alta, de un 98%, pero mejor reservarla para usos sanitarios puntuales", defiende el conocido especialista.

De la misma opinión es Joan Caylà, epidemiólogo de la Sociedad Española de Epidemiología. "Su uso es apropiado para personal sanitario que tenga que realizar alguna actividad que comporte especial riesgo, y en todo caso, podrían llevarla algunas personas muy inmunodeprimidas por enfermedades, tratamientos, etc, pero como algo absolutamente excepcional", recalca.

"Hablar del uso generalizado de la FFP3 es una locura", apostilla Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. "Si en España no hay si quiera una indicación oficial para usar la FFP2, imagínate la FFP3, es algo totalmente descabellado", insiste.

La más recomendada, la FFP2

"El mejor filtrado para las variantes que tenemos, incluida la ómicron, es la FFP2, sin duda. Es la más conveniente, la que mejor se adapta a la cara y la que se debería utilizar. Las que sí hay que evitar son las de tela, las transparentes... ya estamos en un momento en que si no llevas una FFP2 es posible que te contagies", asevera Arenas. "La quirúrgicas también protegen, pero menos, por eso no son las más recomendables. Si quieres realmente evitar el contagio son las FFP2 las que funcionan", defiende el especialista en pandemias.

"Con la situación epidemiológica actual, elevada incidencia y contagiosidad de ómicron usaría la FFP2", corrobora Caylà. "Sería un avance importante que la población general se pasara a la FFP2. La mayoría llevan quirúrgicas, que no están mal, pero sirven básicamente para proteger a los demás del contagio, no a uno mismo, y por desgracia se ven por la calle aún personas que las llevan de tela o incluso negacionistas que van sin mascarilla y que pueden expulsar virus que nos contagien, por eso, para la protección individual mejor la FFP2". "Ahora mismo lo más importante es no infectarse".

"Yo acabo de volver de Italia y allí han impuesto la FFP2 en espectáculos, organismos oficiales, vuelos, etc. En suma, en interiores públicos", relata Martínez. "Y yo estoy muy de acuerdo. Llevo meses reclamando que el protocolo de sanitarios la incluya: en España asombrosamente solo las usan los de zona covid o alto riesgo. Un dermatólogo o un digestivo no, por ejemplo".

No comparte esta opinión el doctor Almirante. "Se puede sugerir que quien pueda utilizar la FFP2 la utilice, pero en España, hasta donde yo sé, no hay ninguna obligación, en ningún entorno de la vida cotidiana, de ponerse una FFP2", añade. "En el hospital todos llevamos mascarilla quirúrgica, salvo en algún entorno de riesgo", destaca. "La transmisión depende de no usar mascarilla, no de usar un tipo u otro, descartando, claro, las de tela". "Si nosotros en los hospitales llevamos mascarillas quirúrgicas ¿por qué se va a tener que poner la gente una FFP2 para ira al cine?.