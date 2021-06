Fiestas, viajes y falta de vacunación ponen a los jóvenes en la diana de los contagios

Las trampas de luz son a los mosquitos lo que fiestas y viajes son a los jóvenes en cuanto al coronavirus . Ni mucho menos es una equiparación con los insectos. Son situaciones repletas de luces en las que los finales no son los esperados. Para la juventud acaban en contagios . Sumando la falta de vacunación que sufren estas franjas de edad tenemos la diana perfecta para el patógeno.

El grupo más afectado una semana más es el de veinteañeros , que tiene una incidencia acumulada a 14 días de 83 casos por 100.000 habitantes. A continuación está el de adolescentes de 10 y 19 años , con 70. Estos números son incluso mayores actualmente teniendo en cuenta que no abarcan el macrobrote entre estudiantes de bachillerato .

El incremento de infecciones entre los más jóvenes no equivale ni mucho menos a un aumento exponencial de las hospitalizaciones y muertes. A menor edad el riesgo de padecer un cuadro grave disminuye. Pese a lo anterior, no hay que restar importancia porque ejercen de vectores hacia personas más mayores aún no vacunadas, las cuales sí terminan en un hospital e incluso muriendo.