Qué se podrá hacer en cada comunidad a partir del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma

Aunque "no se puede descartar", el director del CCAES espera que el fin del estado de alarma y el consiguiente incremento de la movilidad no impacte en la incidencia y en las uci. "El riesgo existe" porque el grupo de los más jóvenes no está vacunado, pero hay factores como el clima, que lleva la actividad al exterior, la vacunación de los más vulnerables o la concienciación de la población que "puede favorecer que no se detecte nada extraño", ha dicho Fernando Simón.