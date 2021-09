El fin de la quinta ola abre el debate científico: ¿hay que acabar ya con las restricciones?

¿Van a permitir las vacunas alcanzar más rápido la conocida como nueva normalidad ? La respuesta de los expertos consultados por NIUS es sí. Sí, pero con matices. Porque, aseguran, se está más cerca de "domar al coronavirus" , aunque va a haber que seguir adoptando medidas preventivas . Medidas de protección que junto con las vacunas, "nos van a permitir hacer lo que hacíamos antes". Se va a poder hacer más rápido, pero "no tan rápido como lo que pretenden algunos" y siempre y cuando no aparezcan nuevas variantes que entorpezcan el proceso.

Para Joan Carles March , profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el hecho de que algunas comunidades ya se estén planteando la eliminación de la mascarilla en espacios interiores " es un desatino ". "Antes de nada hay que ir viendo cómo evoluciona la pandemia y la incidencia del virus" explica a NIUS. Además, no se sabe cúanto va a durar la inmunidad de la vacuna así que "no corramos demasiado porque ahí es cuando el virus se frota las manos".

Desde luego el otoño "se afronta de manera positiva", apunta a NIUS Pedro Gullón Tosio . "Mucho mejor que el otoño del año pasado". Para este experto en Salud Pública coautor de Epidemiocracia, el camino va a ser todavía de subidas y bajadas con aumentos de incidencia que, gracias a la vacunación, no serán tan elevados ni en casos ni, sobre todo, en hospitalizaciones y muertes. " Lo previsible es que poco a poco esto vaya apagándose , con aumentos de incidencia para los que ya no sea necesario hacer restricciones, o muy pocas", augura el experto sin aventurarse a dar fechas.

En aquellos lugares donde no se pueda, asegura el doctor Domínguez, una opción es el pasaporte covid, para asegurarse de que la gente esté vacunada o presenta una prueba de que no tiene el virus. Porque la nueva normalidad, argumenta, "no significa que dejemos de tomar medidas sino que con esas medidas podamos hacer lo que hacíamos antes".

"Las decisiones que se están tomando son precipitadas y demasiado rápidas", considera Joan Carles March. La tasa de Incidencia acumulada sigue a la baja, indica pero "seguimos teniendo muchas muertes y parece que las muertes ya no cuentan". Por ello, el experto pide "no echar las campanas al vuelo". Las vacunas, subraya, hacen posible que la desescalada sea más rápida que en anteriores olas pandémicas, pero "no se puede ir tan rápido como se está haciendo". En España se ha alcanzado un porcentaje de vacunación mejor que en otros países, pero "no cantemos victoria". "Todavía hay demasiadas incertidumbres como para saber si esta desescalada termina siendo un éxito o un nuevo fracaso", concluye el experto.