Fran, mejor tesis mundial de Medicina del Deporte: “Menos ejercicio y más intenso, clave del anti envejecimiento”

Entre clase y clase, Fran responde los mensajes de felicitación de amigos y familiares. Todavía no se le ha borrado del rostro la sonrisa que se le puso, este martes, al enterarse de que había ganado el premio a la mejor tesis del mundo en el ámbito de la Medicina del Deporte. Un galardón que concede la 'British Journal of Sport Medicine', la revista científica más prestigiosa en este área del conocimiento.

“Había americanos, británicos, rusos, franceses. Investigadores de todo el mundo. ¿Quién iba a pensar que me la iban a dar a mi?”, reconoce a NIUS. Pero así fue. La tesis doctoral de este joven profesor e investigador del departamento de Fisiología de la Universidad de Granada (UGR), fue la elegida entre los 17 candidatos finalistas como la mejor de todas. Francisco Amaro-Gahete, de 29 años, se convierte así en el primer científico español que gana este prestigioso premio.

“Esto corrobora que en España también se esta haciendo investigación de mucha calidad en el ámbito de la Medicina del Deporte”, señala, orgulloso. Su tesis doctoral fue defendida en 2019 y cuenta con un total de 18 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto. Fran, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y estudiante de 5º curso de Medicina, la tituló así: “Exercise training increases levels of the anti-ageing Klotho protein: health-related cardiometabolic implications. The FIT-AGEING randomized controlled trial” ('El ejercicio físico aumenta los niveles de la proteína antienvejecimiento Klotho: implicaciones cardiometabólicas relacionadas con la salud. El estudio controlado aleatorizado FIT-AGEING').