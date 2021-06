Francia sigue vacunando a españoles en varias localidades fronterizas, aunque no en Biarritz

“Simplemente he enseñado mi DNI. En la recepción me han puesto algunas pegas. Pero cuando he entrado en consulta, el médico me la ha puesto sin problemas. Sólo he tenido que identificarme”, asegura una joven bilbaína de 19 años que ha decido “jugársela” un día después de que Francia anunciara que cesaba de vacunar a españoles.