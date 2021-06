Francia está vacunando a los españoles que lo piden: "Eliges lugar, día y hasta cuál quieres ponerte"

Ana, nombre ficticio, tiene 34 años y vive en Madrid. Tras el fin del estado de alarma decidió cogerse unas vacaciones e irse a su San Sebastián natal, a ver a sus padres. Un reencuentro familiar, como muchos de los que se están produciendo estas semanas. " Hacía meses que no les veía, nos daba un poco de cosa porque no estábamos vacunados, pero teníamos que ir".

La enfermera que le puso la vacuna a Ana hablaba español y le dijo que no era la única que venía: "cada vez vienen más españoles, ¿qué pasa que vais más retrasados?, a nosotros no nos importa y nadie nos ha dicho que no pongamos la vacuna a alguien que no sea francés, así que, por nosotros encantados, lo que queremos es terminar cuanto antes con este virus", decía la enfermera.