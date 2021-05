En la frontera de la alegría

Menuda época estamos viviendo , qué duros han sido estos meses, cuántas cosas tristes , cuánta incomunicación, cuánta noticia trágica, cuánto ladrón en medio del terremoto, cuánto oportunista triste. Bien, pero no se froten las manos a la espera de otra crítica negativa; no se vengan arriba esperando otro chorro de tristeza. Todo lo contrario, quiero traer a la mesa la esperanza y mi confianza en la humanidad. Sí, no me he equivocado, no está de moda poner esas dos palabras juntas, confianza y humanidad, pero, pidiendo perdón, hoy tengo que hermanarlas.

En el siguiente nivel estarían los políticos; no me he equivocado, no; me refiero a esos que siempre están en nuestras conversaciones acompañados de palabras malsonantes. La política en mayúsculas, y la Unión Europea en nuestro caso, han facilitado la compra y distribución de las vacunas para todo el mundo, sin diferencia de nivel económico (podrían haber permitido la venta libre, pero no lo hicieron), género y raza. Sí con diferencias en función de la edad, pero por razones médicas generosas, no por discriminación. Seguro que también lo podrían haber hecho mejor, pero se ha hecho mejor que nunca antes, y nos hemos beneficiado de ello. Es verdad que hay muchas partes del mundo que no se han beneficiado todavía de estas políticas, pero este tipo de medidas benefician cada vez a más personas, más allá de las fronteras. Es más, en este momento Europa, no sin debate, está comprando vacunas para distribuir a países que no tienen acceso a ellas. Es una gestión-oxímoron: generosa y egoísta. Generosa porque vamos a entregar la vacuna a quien no puede comprarla; egoísta porque si la inmunización no llega rápido a todo el globo terráqueo podrían aparecer nuevas variantes, incluso nuevas cepas del virus que hagan que empecemos otra vez. Otra vez, y siento la repetición, no nos queda otra que actuar como manada mundial para salir adelante,