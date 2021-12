Fumar en el coche: Sanidad quiere prohibirlo, pero legalmente no es fácil, sobre todo si el conductor viaja solo

Sin embargo, la Dirección General de Tráfico, recuerda que la normativa actual de circulación faculta a los agentes de vigilancia de tráfico a multar a un conductor si con su acción de fumar pone en riesgo la seguridad vial . Sin embargo, no hay una ley que explícitamente prohíba fumar en el coche en España.

La reforma legal que propone Sanidad tendrá "una aplicación compleja", según Bestard. Recuerda que "hay cobertura jurídica siempre y cuando se busque proteger la salud de los acompañantes, sobre todo si son menores". Pero, ¿qué ocurre si el conductor viaja sin acompañantes? Si no se comete ningún riesgo para la seguridad vial "limitar el derecho a fumar de una persona fumadora estando sola es discutible", según el jurista. "No habría un derecho jurídicamente protegido superior, que sería no dañar la salud de otra persona", ha explicado.