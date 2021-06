Galicia, Asturias y Extremadura, las primeras comunidades en vacunar con pauta completa al 40 %

El ritmo de vacunación en España no va todo lo bien que tenía previsto el Gobierno . La diferencia de inoculación de dosis sigue siendo importante entre las distintas comunidades autónomas. De hecho, hay tres en las que el 40% de su población tiene la pauta completa: Asturias (42,7%), Extremadura (40,2%) y Galicia (42,9%). Porcentajes que superan en hasta siete puntos la media nacional situada en el 35% de la población a vacunar, el 31% de la población total.

El retraso de Janssen

En todo caso, esta diferencia en la velocidad de inmunización no es la responsable de que España todavía no cuente con 15 millones de personas con la pauta completa de vacunación, hito que el Ejecutivo se había fijado para la semana pasada. Ello "es debido al retraso en la llegada de las dosis de Janssen". Así lo explicó el lunes la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Para este segundo trimestre se esperaba la llegada de más de cinco millones de dosis de esta vacuna monodosis que solo requiere un pinchazo y hasta ahora no han llegado ni dos millones. Exactamente, 1.549.700.