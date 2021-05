Galicia elimina el cierre perimetral y el toque de queda tras el fin del estado de alarma

Se levantan los perímetros pero no para todos. Si el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no dice lo contrario, Galicia va a mantener los cierres en aquellos ayuntamientos que están en máximo riesgo epidemiológico , es decir, en aquellos municipios que tienen una incidencia acumulada superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En ellos también se mantendrá el toque de queda a las 23.00 horas. Actualmente, la comunidad gallega tiene cinco ayuntamientos en esta situación (Cambados, Vilanova, Cualedro, Laza y Padrón).

Ampliación de horarios para la hostelería

Las reuniones entre no convivientes seguirán limitadas a seis personas en exteriores y a cuatro en interiores. Pero de madrugada no se permitirán. Para impedir que las reuniones se trasladen por las noches de la hostelería a las casas o a la calle, Galicia también ha decidido que prohibirá las reuniones entre no convivientes entre las 01.00 horas y las 06.00 horas. Para esta última medida también se pedirá autorización judicial.