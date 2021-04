Galicia permite de nuevo las reuniones entre no convivientes en domicilios

Galicia vuelve al esquema previo a la Semana Santa y permitirá, a partir de este sábado, las reuniones entre personas no convivientes en domicilios. La Xunta había decidido prohibirlas el pasado 19 de marzo ante la llegada de unas fechas propicias para los encuentros familiares y de amigos. Pero ahora, la nueva indicación de Sanidade es que podrán reunirse hasta cuatro personas no convivientes en interiores y seis en el exterior. Es uno de los anuncios que ha realizado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras la reunión del comité clínico de expertos que asesora a la Xunta en la evolución de la pandemia.

Dos son los ayuntamientos que permanecen en el nivel máximo de restricciones. Son A Pobra do Caramiñal y O Grove. Ambos permanecerán cerrados a partir de las 00.00 horas de este jueves por su alta incidencia epidemiológica. En ellos, además, la hostelería no podrá abrir y sólo podrá servir a domicilio. Otros seis ayuntamientos (A Pobra do Brollón, Rábade, O Irixo, Monterrei, A Illa y Carral), por su parte, pasan a estar en nivel alto. Eso implica que la hostelería solo podrá servir en terrazas.