Galicia, primera comunidad que abrirá la vacunación a los mayores de 18 años sin franjas de edad

Sin mascarilla en el exterior

En ese mismo encuentro, el conselleiro de Sanidade ha augurado que la obligatoriedad de la mascarilla en espacios exteriores "pueda desaparecer en pocas fechas", probablemente "este verano". No obstante ha reconocido que no le "disgustaría" que este elemento de protección permaneciese durante un tiempo no solo en interiores, sino también en personas "inmunodeprimidas" y en aquellas que "creen que pueden estar contagiadas" de coronavirus o de cualquier otro patógeno transmisible. García Comesaña ha insistido en fijar el 'adiós' de la mascarilla "en pocas fechas" para los espacios abiertos, pero ha explicado que hacerlo "ahora mismo" entraña el "riesgo" de que la gente ya "no la lleve encima" y "entre en los locales sin ella".