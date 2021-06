Galicia, quinta comunidad que echa el freno en la desescalada por culpa de los brotes juveniles

Cantabria, Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana ya han dado un paso atrás ante el repunte de contagios

Galicia se suma a la lista estableciendo restricciones en las actividades de más de una decena de ayuntamientos

Las limitaciones afectan fundamentalmente al sector de la hostelería, con aforos más reducidos, y al de la noche, que no podrá abrir

El presidente Feijóo lo advertía hace unos días. La desescalada es un viaje a la normalidad con posibilidad de retorno. Y un paso atrás es el que tendrán que dar más de una decena de localidades gallegas a partir de este sábado tras registrar un repunte de casos de coronavirus. Galicia es la quinta comunidad, después de Cantabria, Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana que ‘desciende de nivel’ en la normalidad recién estrenada.

En el caso de Galicia ese retroceso no será, de momento, generalizado. Únicamente afecta a los ayuntamientos que han experimentado un repunte de casos en los últimos días. Son once los concellos que a partir de este sábado, a las 00.00 horas, entran en nivel alto y medio de restricciones, lo que implica limitaciones en determinadas actividades. La mayoría de los brotes afectan a personas muy jóvenes.

Los concellos que presentan una mayor incidencia son Carnota (A Coruña) y Sarria (Lugo). En Carnota se ha detectado un foco a raíz de una fiesta. Afecta a una veintena de jóvenes que se habrían infectado con la variante delta. En Sarria han registrado una treintena de positivos. El origen del brote estaría en una reunión familiar.

En estas dos localidades, en las que se han establecido restricciones de nivel alto, la hostelería no podrá servir en interiores y el aforo estará limitado al 50% en terrazas. No podrán abrir los locales de ocio nocturno. Las reuniones de personas no convivientes estarán limitadas a 15 personas en exteriores y seis en interiores. La Xunta recomienda evitar reuniones con no convivientes en domicilios entre las 01.00 y las 06.00 horas.

Pontevedra, la primera ciudad en dar marcha atrás

Sanidade ha establecido el nivel medio de restricciones en otros nueve municipios de la comunidad. Se trata de Cambre (A Coruña); Castroverde (Lugo); y Pontevedra, Poio, Barro, Cambados, Vilanova de Arousa, Vilaboa y Oia (Pontevedra). La de Pontevedra es la primera ciudad de Galicia que tiene que descender un peldaño en la desescalada tras registrar un repunte de casos.

La gran mayoría de los positivos que se han contabilizado en los últimos días en esta urbe gallega están vinculados al macrobrote de Mallorca. 85 de los 108 contagiados por el brote balear son de Pontevedra y de su área de influencia. En esta ciudad se está cribando esta semana a todos los alumnos de segundo de Bachillerato después de que varios estudiantes llegasen de Mallorca contagiados.

El bajar de nivel supone la reducción de aforos en la hostelería. La ocupación solo podrá ser del 50% en terrazas y del 30% en interior. Además, el ocio nocturno no podrá abrir. Un varapalo más para el sector de la noche teniendo en cuenta que la reapertura de estos locales en la comunidad estaba programada para el 1 de julio después de meses en el dique seco.