José Manuel Ramírez, presidente de directores de residencias: "Hay que plantearse la tercera dosis, cada vez hay más casos y más muertes"

R. Todavía hay un cuatro por ciento de trabajadores de residencias que no están vacunados. El motivo es que no han querido ponerse la vacuna. De este cuatro por ciento, un pequeño porcentaje corresponde a las personas que van a hacer sustituciones en las residencias. Si una persona de 22 años es contratada para hacer una sustitución en uno de estos centros se debería dar prioridad a que se vacune antes de entrar a trabajar. En esto se está trabajando. Para el resto, Salud Pública debería exigir que si un trabajador de residencia no quiere vacunarse se deben tomar otras medidas, como que se haga una PCR cada dos días, o que se le exija una serie de controles, porque la salud de los mayores es lo primero. Si no quieres vacunarte ten en cuenta que debes pagarte una PCR o un test de antígenos para no poner en riesgo a los ancianos.