Gibraltar, libre de covid por primera vez en nueve meses

Gibraltar celebra este jueves su primer día sin casos de coronavirus entre sus residentes por primera vez en nueve meses. La última vez que el Peñón no reportó casos de coronavirus fue el pasado 22 de julio . El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha comparecido en rueda de prensa junto a la ministra de Salud, Samantha Sacramento, para anunciar que la Roca está libre del virus y el levantamiento progresivo de las restricciones .

"Mis queridos conciudadanos gibraltareños, hoy es un verdadero placer para mi poder anunciar, por fin, que no hay casos activos de Covid-19 entre la población residente de Gibraltar . Se trata de la primera vez que podemos realizar este anuncio desde el 22 de julio del año pasado", ha anunciado.

Picardo ha destacado que hay dos casos activos en personas no residentes , "que por supuesto se encuentran fuera de Gibraltar " y otros dos casos activos en visitantes "que han sido detectados entrando en Gibraltar como casos de covid y que se encuentran en estado de aislamiento ".

Ante esta situación, el ministro principal ha afirmado que Gibraltar "está libre de covid por primera vez desde hace nueve largos meses ". En las últimas semanas, las noticias positivas se han ido sucediendo. No hace ni un mes que el gobierno gibraltareño anunciaba que eran el primer territorio en vacunar a toda su población adulta contra el coronavirus .

Se relajan las restricciones

Entre las novedades, también a partir del lunes, las personas que hayan sido totalmente vacunadas e identificadas como contactos con personas que hayan dado positivo , se considerarán contactos casuales y ya no tendrán que autoaislarse siempre que estén completamente vacunadas.

El uso de la mascarilla, que ya se había relajado en algunas zonas, se abandona casi por completo, y ya no se exigirá su uso en ningún lugar público exterior, aunque seguirán siendo obligatorias en tiendas y en el transporte público al ser sitios cerrados que pueden ser visitados por personas que no están vacunadas. "Es importante destacar que ya no será necesario que los clientes usen máscaras dentro de los restaurantes, gimnasios y otros espacios internos y tampoco será obligatorio que el personal que trabaja dentro de los establecimientos de restauración lleve una doble máscara. A partir del 1 de mayo, esperamos que cada miembro del personal de catering que haya recibido una doble dosis de vacunación pueda prescindir del uso de una mascarilla", ha indicado Picardo. Los trabajadores españoles en la Roca fueron los primeros en quitarse la mascarilla en la calle.