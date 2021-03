Los trabajadores españoles en Gibraltar, los primeros en quitarse la mascarilla

A Antonio no le ha hecho falta esperar hasta hoy para saber lo que es trabajar sin mascarilla. Del sábado al domingo hizo turno de noche en el centro en el que trabaja en Gibraltar, cuidando a personas discapacitadas. Entró con mascarilla y salió sin ella. Salió tan contento, que lo primero que hizo para celebrarlo fue registrar el acontecimiento. .

"Salí del trabajo y me hice un video quitándome la mascarilla", dice Antonio. "Lo que pasa es que intenté coger a la gente sin mascarilla pero con los nervios me salió el video al revés. Pero la mascarilla si me la quité vamos".