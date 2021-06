Sanidad aclara que quien incumpla la nueva norma de mascarillas se enfrentará a multas de 100 euros

El artículo 31 de esa ley, que es el que recoge el régimen sancionador, no se ha cambiado, por lo que quien no lleve la mascarilla en interiores o en exteriores sin la distancia recurrida podrá ser multado en las mismas condiciones que hasta ahora, con multas de hasta 100 euros. Las sanciones serán cuando no se lleve la mascarilla en los casos obligatorios. Llevar la mascarilla a mano cuando sea necesario es una recomendación para poder adaptarse a la nueva norma, no una obligación. Tampoco hay sanción para quien quiera llevar la mascarilla aunque no esté obligado.