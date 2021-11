El Gobierno apuesta por la tercera dosis como estrategia fundamental para atajar el rebrote de la pandemia

El Gobierno no cree que el pasaporte covid sirva para incitar a la vacunación de los más reacios ni confía en que los que han rechazado la vacuna hasta ahora vayan a cambiar de opinión. Fuentes del Ejecutivo confirman a NIUS que su objetivo prioritario ahora es apostar por la tercera dosis y apremiar a las comunidades autónomas para que aceleren su administración. Una estrategia alineada con la Comisión Europea. Bruselas acaba de recomendar la tercera dosis para todos los adultos y, en especial, para los mayores de 40 años.

Salvo los menores de 12 años - cuya vacunación en Europa se decidirá este jueves -, más de cuatro millones de personas, un 10% de los adultos, no se han vacunado. Llegados a este punto, el Ejecutivo asume que será muy difícil avanzar y que los esfuerzos se deben poner en la tercera dosis . Una inyección de refuerzo que en España ya se ha aprobado para:

Uno de los principales argumentos dados por aquellos que son partidarios de este certificado es que así se evita el contagio sin tener que recurrir a otras medidas como la restricción de horarios o la limitación de aforos. Otro es que el pasaporte covid puede funcionar para que los no vacunados se decidan a ponerse la inyección. Esos cerca de cuatro millones de españoles que, a no ser que acrediten haber pasado la enfermedad o dispongan de un test negativo, no podrán acceder a ciertos lugares o servicios donde esté implantado el pasaporte covid.