El Gobierno vasco retira las mascarillas FFP2 de grafeno que usan sanitarios y ertzainas

Se trata de una medida preventiva, basada en la precaución hasta que se lleve a cabo una investigación sobre los riesgos potenciales de la inhalación de partículas de grafeno, -un material compuesto por átomos de carbono de uso industrial-. Esta mascarilla es quirúrgica con filtro FFP2 y desechable, del fabricante Shandong Shengquan New Materials Co. LTD, distribuida por Amevisa.