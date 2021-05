El Gobierno todavía no ha decidido si los estudiantes del programa Erasmus+ se vacunarán antes de irse

La Universidad de Valencia, una de las ciudades de Europa que más estudiantes envía y recibe, ha propuesto al Gobierno que dé respuestas a unos alumnos que presentan muchas dudas

Los centros inciden en que la decisión recae sobre el Ministerio de Sanidad

Los estudiantes piden vacunarse, ya sea antes de irse o en otro país europeo

"No sabemos nada" es la frase más pronunciada por los estudiantes que el año que viene cursarán un año universitario en algún país europeo gracias al programa Erasmus+. El plan de vacunación no incluye a estos jóvenes hasta el tercer cuatrimestre y tanto las universidades como los propios estudiantes piden una solución al respecto.

Valencia es una ciudad Erasmus por excelencia. Entre sus dos universidades públicas, la de Estudio General (UV) y la Politécnica (UPV), suman cada año más de 3.000 jóvenes que viajan por todo el continente en busca de experiencias y conocimientos. Además, entre ambos centros reciben cerca de 4.000 estudiantes de otros países.

Mavi Mestre, la rectora de la Universidad de Valencia, la segunda que más jóvenes recibe de toda Europa, ya lo decía en un comunicado audiovisual esta semana: "Hemos pedido al ministro de Universidades que os vacunen". Además, en el mismo vídeo lanzaba la pregunta de cómo se llevaría la vacunación en estos estudiantes si cuando les citen a final de año están fuera del país.

Desde la propia universidad indican a NIUS que no se ha hecho ninguna propuesta de vacunación, sino que "se ha informado al ministerio para que actúe porque se trata de un asunto de competencia estatal". "Nadie había pensado en esto, por eso lo hemos planteado", indica Joan Enric, director de Comunicación de la entidad. También explica que hay algunos centros de destino que han preguntado si los estudiantes llegarán vacunados o no, hecho que preocupa a las universidades a la hora de cerrar los intercambios.

Tanto la UV como la UPV han indicado que no van a exigir que los estudiantes que lleguen de otros países vengan vacunados, ni ningún tipo de documentación que no sea exigida por el Ministerio o la Conselleria de Sanidad. "No nos atrevemos a proponer nada porque eso se tiene que decidir desde arriba", explica Joan Enric.

Los estudiantes piden vacunarse, aquí o allí

Sin duda, los más afectados son los protagonistas de estos programas de intercambio. Anna estudia el grado de Farmacia en la UV y el año que viene tiene previsto estudiar en Siena. "Me preocupa contagiarme allí y tener problemas a la hora de acceder al sistema sanitario. No es lo mismo estar allí que en casa", explica la estudiante. "No me importa irme sin vacunarme, pero soy muy consciente de que me voy sin estarlo", incide la joven.

Julia estudia Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y espera estudiar en la ciudad polaca de Cracovia el próximo curso. "Me da miedo irme sin vacunarme, no sé qué puede pasar si me contagio en otro país, con otro idioma... no sé", muestra dubitativa. También cuenta que nadie les ha explicado nada sobre la situación de la Covid-19 en el país de destino, ni qué medidas deben tomar. "La información que necesitamos la buscamos nosotros mismos en Internet", afirma.

Si a los estudiantes los citan para vacunarse después de agosto, no podrían hacerlo hasta Navidad, cuando normalmente vuelven para visitar a sus familiares. Nuria, que estudia el grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas en la UV plantea una doble posibilidad. "Ya que nos vamos un año a estudiar fuera, estaría bien que nos vacunaran antes de irnos o que lo hicieran en la universidad de destino", cuenta.

En la misma línea lo explica Marina, estudiante del grado de Ingeniería en Diseño de Productos y Desarrollo Industrial en la UPV que el año que viene estudiará en Brujas (Bélgica). "No tenemos casi información y yo al menos creo que deberíamos de estar vacunados o que nos aseguren que lo harán allí", expone.

Las citas se dan con tan solo unos días de antelación, hecho que imposibilita que los estudiantes repartidos por el continente, vuelvan tan solo a vacunarse y tengan que regresar inmediatamente a la universidad. No obstante, universitarios como María, que estudia Biotecnología en la UPV y que se irá a Munich (Alemania), baraja esa posibilidad. "Tengo la enfermedad del Crohn, por lo que tengo más riesgo que otros y volvería a vacunarme sin pensármelo", explica.

El Gobierno ya busca una solución

Hasta el momento y según fuentes del ministerio con las que ha podido contactar NIUS, se mantiene el plan de vacunación por grupos de edad y no hay previsto, de momento, un cambio para que estos jóvenes se vacunen antes, aunque aseguran que van a buscar una alternativa.

"Lo que sí haremos es pedir a nuestros gestores del Programa Erasmus+ que intervengan en la Comisión Europea para obtener una modificación de las condiciones de acceso de nuestros estudiantes. Por ejemplo, que baste con una PCR negativa tres días antes de viajar", explica la misma fuente.