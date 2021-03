El Gobierno valenciano pide a Madrid que sea "responsable" en Semana Santa

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha insistido este miércoles en la petición de que todas las comunidades autónomas consensúen sus cierres perimetrales en las vacaciones de Semana Santa para "lanzar un mensaje muy potente a la ciudadanía de que todavía no estamos como para ir a una movilidad masiva porque no hay suficientes personas vacunadas ".

Es más, ha pedido "un poco de responsabilidad " al gobierno de Ayuso en Madrid ante su intención de no aplicar el cierre perimetral en la semana de Pascua. "O todos o nada tampoco, no puede ser que una comunidad determine por todas las demás", ha declarado a los periodistas en una entrega de premios.

Oltra, tras recordar que el cierre sigue vigente en la Comunitat Valenciana , ha remarcado que los presidentes autonómicos son quienes lo dictaminan y no el Gobierno, de acuerdo al actual estado de alarma. Por tanto, "sería deseable" que el Consejo Interterritorial de Sanidad llegara a un consenso.

"Todos tenemos ganas de que esto pase, de viajar, movernos, ver a nuestros familiares", ha constatado, para advertir que la vacunación no significa inmunidad y que todavía hay amenazas como las cepas brasileña y sudafricana.

"Ya queda menos"

También ha pedido "un poco de responsabilidad" ante la intención de Madrid de no cerrar en Semana Santa, además de recordar que esta comunidad está en el centro de España y "si no cierra y el resto sí no podrán salir a ningún sitio". Para la también líder de Compromís, lo mejor es que todas las comunidades lleguen a un consenso y "cada uno se ubique un poco". "Si esto se vuelve a desbordar y solapamos una cuarta ola ponemos en riesgo la vida", ha enfatizado.