Gobierno y comunidades logran un éxito mundial con la vacunación pese a la bronca política

El ruido político es una constante en torno al proceso de vacunación , aunque ello no ha empañado el éxito de una campaña que comenzó hace ya siete meses y que ha llevado a España al podio mundial .

Las críticas, más o menos veladas, al Ministerio de Sanidad por cómo está llevando la estrategia de inmunización se repiten por parte de comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia o Cataluña. Regiones en las que no gobierna el Partido Socialista.

Aunque no todo el ruido procede de la oposición política . Sonada fue la controversia surgida a raíz de la segunda dosis de AstraZeneca después de que, tras los raros casos de trombos detectados, Sanidad decidiera cambiar la edad de aplicación de esta vacuna a los mayores de 60 años. Tampoco han sido siempre bien recibidas las decisiones adoptadas por Sanidad respecto a la estrategia de inoculación de otras vacunas como Janssen , o la determinación de no retrasar las segundas dosis de Pfizer o Moderna. Estrategia que ha demostrado ser la acertada con la llegada de las nuevas variantes.

El tan apelado modelo de cogobernanza , de forma que las decisiones para hacer frente a la pandemia son tomadas en el Consejo Interterritorial en el que están representadas todas las comunidades y ciudades autónomas, no siempre ha servido para acallar las quejas y aliviar tensiones con los Ejecutivos regionales como el madrileño o el andaluz. Comunidades que hoy siguen reclamando al Ministerio de Darias más dosis, más previsión o libertad para inocular Janssen a los menores de 40 años que así lo decidan.

Un ruido político que no ha conseguido empañar la excelente campaña de vacunación que se está llevando a cabo en España por parte de todos: usuarios, sanitarios, comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad. No lo dice NIUS, lo dicen los datos. España ya ha vacunado al 55% de sus habitantes con pauta completa. Es uno de los países grandes que más rápido está inmunizando a su población . En estos momentos se sitúa en la tercera posición por detrás de Canadá y Reino Unido. Hay días, incluso, que disputa el segundo puesto a los británicos. Así se contempla en los gráficos de Ourworldindata, una de las fuentes de referencia .

El número de dosis disponibles es proporcional a todos los países comunitarios. No así el número de personas dispuestas a recibir la vacuna. En España es abrumadoramente mayoritaria la población que quiere vacunarse y eso no sucede en todos los países. Según el CIS del mes de julio, en España rechaza vacunarse un 10% de las personas que aún no han recibido ninguna dosis. Un grupo muy minoritario y heterogéneo.